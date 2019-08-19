Прокуратура Амурской области продолжает работу по защите прав граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В соответствии с распоряжением прокурора Амурской области с начала действия режима чрезвычайной ситуации во всех районах, подвергшихся паводку, работают Временные приемные.

Всего во Временные приемные поступило 465 письменных обращений. Почти половина из них от жителей Мазановского района, наиболее пострадавшего от чрезвычайной ситуации.

Чаще всего граждане обращаются по вопросам установления факта постоянного проживания в жилых помещениях в зоне действия чрезвычайной ситуации, бездействия муниципальных комиссий по установлению фактов затопления, законности отказов местных администраций в предоставлении компенсационных выплат.

Проверки по обращениям пострадавших граждан проводятся в максимально возможные короткие сроки.

По состоянию на 19 августа 2019 года почти все поступившие обращения рассмотрены, большинство признаны обоснованными.

Так, прокурорами по результатам проверок направлено в суды 364 заявления в защиту 566 человек об установлении юридических фактов проживания в жилых помещениях на момент чрезвычайной ситуации.

Почти 300 исковых заявлений рассмотрены и удовлетворены, право граждан на получение компенсационных выплат восстановлено.

Кроме того, работники прокуратуры регулярно проводят встречи с гражданами, во время которых разъясняют порядок получения компенсационных выплат, обращения в суд об установлении юридического факта проживания в жилом помещении, предоставления мер социальной поддержки субъектам предпринимательства.

Во время таких встреч к прокурорам устно обратилось более 300 человек, каждому дано разъяснение по интересующим вопросам.

Например, в ходе встречи с населением в с. Угловом Мазановского района, к прокурору обратилось более 20 человек. Граждане обозначили крайне актуальный для них вопрос – отсутствие информации о результатах обследования и включения в списки пострадавших для получения федеральных выплат. По данным доводам прокуратурой района незамедлительно организована проверка.

Работа в данном направлении продолжается.

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