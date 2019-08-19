Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по факту ввоза из-за рубежа лекарства, содержащего психотропное вещество

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации Московская межрегиональная транспортная прокуратура изучила материалы уголовного дела, возбужденного по факту незаконного перемещения через таможенную границу таблеток «Фризиум», содержащих психотропное вещество. Согласно сведениям средств массовой информации, данное лекарство было заказано через интернет для больного ребенка.

По итогам проверки Московско-Курский транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела как незаконное и необоснованное, поскольку в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления, предусмотренного статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства).

В настоящее время материалы направлены на дополнительную процессуальную проверку в Московскую таможню, ее ход и результаты находятся на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

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