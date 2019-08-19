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#НПО Энергомаш#Главное19.08.2019 13:15

Сергей Ковалёв назначен исполнительным директором КБХА

Директор Воронежского механического завода — филиала ГКНПЦ им. М.В. Хруничева — Сергей Ковалёв возглавил Конструкторское бюро химавтоматики (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш им. В.П. Глушко). Приказ о назначении подписал генеральный директор НПО Энергомаш им. В.П. Глушко Игорь Арбузов.

Игорь Арбузов: «Перед Сергеем Ковалевым поставлена задача по объединению двух предприятий для создания единой научно-производственной площадки ракетного двигателестроения в Воронеже. Данная работа ведется согласно решению Наблюдательного совета Госкорпорации „Роскосмос“ в рамках мероприятий по созданию интегрированной структуры ракетного двигателестроения».

Ранее было принято решение о передаче «Конструкторскому бюро химавтоматики» активов филиала ГКНПЦ им. М. В. Хруничева — Воронежского механического завода.

Директором ВМЗ — филиала ГКНПЦ им. М.В. Хруничева — по совместительству также останется Сергей Ковалев. Занимавший должность исполнительного директора АО КБХА Игорь Белоусов продолжит работу на предприятии и перейдет на должность первого заместителя исполнительного директора КБХА.

Справка:

Сергей Викторович Ковалев родился в 1975 году в Воронеже. Закончил Воронежский государственный университет по специальности менеджер-экономист. Кандидат технических наук. На ВМЗ начал работать сразу после окончания вуза в 1997 году, прошел путь от экономиста по планированию до директора по экономике и финансам, в 2018 году возглавил предприятие. По итогам года Воронежский механический завод стал «Лучшим промышленным предприятием Воронежской области».

Сергей Ковалев награжден знаком Федерального космического агентства «За обеспечение космических стартов», медалью Министерства обороны РФ «За трудовую доблесть».

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