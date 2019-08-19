«Союз МС-14» вывезен на старт

Source: Russia Federal Space

Сегодня, 19 августа 2019 года, ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур. Начались работы по программе нулевого стартового дня.

Специалисты предприятий ракетно-космической отрасли выполняют предпусковые технологические операции. Сегодня проводятся автономные испытания систем и агрегатов пилотируемого корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса.

Запуск запланирован на 22 августа 2019 года в 06:38:33 мск. Это будет первый запуск пилотируемого корабля серии «Союз МС» ракетой-носителем «Союз-2.1а» в грузовозвращаемом (беспилотном) варианте.

Цель полета — доставка на Международную космическую станцию комплекса целевых нагрузок, оборудования для научных экспериментов, средств медицинского обеспечения, контейнеров с рационами питания, расходного оборудования, посылок для экипажа, а также доставка грузов со станции.

На борту корабля находится антропоморфный робот Skybot F-850, созданный компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований.

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