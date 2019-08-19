Source: Russia Federal Space

#ИСС#Главное#Экспресс-АМУ719.08.2019 15:50

«Экспресс-АМУ7»: подготовка к установке ретранслятора

Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») передала конструкцию модуля полезной нагрузки спутника «Экспресс-АМУ7» европейскому партнёру для оснащения ретрансляционным оборудованием.

В итальянском подразделении компании Thales Alenia Space созданная Решетнёвской фирмой конструкция модуля полезной нагрузки спутника «Экспресс-АМУ7» будет оснащена ретрансляционным оборудованием. Оно обеспечит связные функции космического аппарата в С-, Ku- и L-диапазонах частот. Готовый модуль полезной нагрузки будет возвращён в «ИСС» и интегрирован с модулем служебных систем – платформой спутника.

Телекоммуникационный космический аппарат «Экспресс-АМУ7» создаётся решетнёвцами на базе платформы «Экспресс-1000» собственной разработки для российской орбитальной группировки связи. Он предназначен для обеспечения высококачественными услугами связи и телерадиовещания потребителей на территории России и зарубежных стран.

MIL OSI