Premier Mateusz Morawiecki w fabryce Opla w Gliwicach

Source: President of Poland in Polish

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji w Opel Manufacturing Poland w Gliwicach »

Opel Manufacturing Poland wchodzi w skład międzynarodowego koncernu Groupe PSA. Fabryka w Gliwicach produkuje ponad 100 tys. samochodów rocznie. Drugi zakład, który jest w budowie, uruchomi swoją produkcję w 2021 r. Łączna wartość tej inwestycji to ponad 1 mld zł.

Jest to wielka obietnica dla całego regionu i sygnał, że nasza strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przechodzi pozytywnie kolejny etap reindustrializacji, czyli ponownego uprzemysłowienia w duchu rewolucji przemysłowej 4.0 – podkreślił premier.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że w nowej fabryce powstaną setki miejsc pracy, takich jakich oczekują Polacy. Premier dodał, że tworzenie dobrych warunków dla inwestorów krajowych i zagranicznych jest najlepszym kierunkiem dla wzbogacania się całego polskiego społeczeństwa.

Jak zauważył szef rządu, poziom wykorzystania systemów komputerowych przy produkcji samochodów jest bardzo wysoki, a od zdolności polskich pracowników do posługiwania się systemami informatycznymi zależy coraz więcej. Nasi pracownicy pokazują, co to jest sumienność, pracowitość oraz wysoka jakość pracy – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

MIL OSI