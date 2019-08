Valsts prezidents: sabiedriskie mediji un mediju telpa kopumā ir Latvijas demokrātijas un Satversmes jautājums

Source: President of Latvia in Latvian

19. augustā Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar sabiedrisko mediju pārstāvjiem, lai diskutētu par sabiedrisko mediju politikas attīstību Latvijā.

“Nodrošināt funkcionējošu mediju telpu ir konstitucionāls uzdevums, ko Satversme uzdod Saeimai un valdībai. Valsts demokrātija ir atkarīga no stipras informatīvās telpas, tādēļ šim jautājumam ir jābūt prioritāram Saeimas un valdības dienaskārtībā,” sarunā ar medijiem uzsvēra Valsts prezidents Egils Levits.

Diskusijas laikā tika pārrunātas galvenās aktualitātes mediju politikas jautājumos, tomēr galvenokārt sarunas mērķis bija pievērsties iespējamiem risinājumiem, lai veicinātu sabiedrisko mediju nozīmi un to pozīciju stiprināšanu kopējā Latvijas informatīvā telpā.

Tika runāts par labas pārvaldības principu iedzīvināšanu, uzraugot sabiedrisko mediju darbu un attīstību, kā arī par priekšnoteikumiem modernam un kvalitatīvam saturam, kas būtu balstīts demokrātiskās vērtībās un pieejams ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Valsts prezidents Egils Levits uzsvēra – lai panāktu caurspīdīgu un labos pārvaldības principos balstītu sabiedrisko mediju pārraudzību, strauji jāvirzās uz priekšu ar Sabiedrisko mediju likuma pieņemšanu. “Likumā skaidri jābūt definētam mehānismam, kas veicina sabiedrisko mediju kvalitāti un kas nodrošina pastāvīgu finansējumu neatkarīgi no politiskās situācijas valstī. Tāpat likumam jāsekmē pilnvērtīga sabiedrības līdzdalība sabiedriskā pasūtījumā nodrošināšanā,” pauda E. Levits.

Valsts prezidents arī uzsvēra, ka, plānojot valsts budžetu, ir jāatrod finansējums mediju iziešanai no reklāmas tirgus.

