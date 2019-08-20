Минэнерго России, Росстандарт, Губкинский университет и Международная ассоциация «Антиконтрафакт» подписали соглашение о взаимодействии

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 20 августа. – Состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Минэнерго России, Росстандартом, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и Международной ассоциацией «Антиконтрафакт». От лица Минэнерго России документ подписал заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин.

Цель соглашения – координация усилий и создание условий по предупреждению и пресечению нарушений в области качества и соответствия установленным нормам реализуемого на внутреннем российском рынке топлива, включая авиационное и газомоторное.

19.08.2019

В целях информирования участников рынка о качестве нефти в порту Усть-Луга Минэнерго России сообщает, что, по информации ПАО «Транснефть», по состоянию на 00:00 19.08.2019 года содержание хлорорганических соединений в нефти, отгружаемой в порту Усть-Луга, составляет 2,6 ppm*.Резервуарный парк порта Усть-Луга на данны

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

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