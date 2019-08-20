О. Мельниченко: Развитие местного самоуправления способствует гармонизации интересов государства, общества и граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор вошел в состав федеральной части Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области в соответствии с Указом Президента РФ вошел в состав федеральной части Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления и в состав президиума этого Совета.

По словам сенатора, перед органами МСУ стоит очень важная задача вовлечения граждан в решение местных вопросов. «Сегодня местное самоуправление призвано активно участвовать в процессе формирования гражданского общества, в развитии экономики, совершенствовании социальной сферы, образования и культуры».

Местное самоуправление призвано активно участвовать в процессе формирования гражданского общества

«Развитие местного самоуправления способствует гармонизации интересов государства, общества и граждан. Работа в составе Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления является для меня чрезвычайно ответственной, — подчеркнул Олег Мельниченко.

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