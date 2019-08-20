Павел Колобков проинспектировал ход подготовки Нижнего Новгорода к проведению форума «Россия – спортивная держава»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 20 августа, Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков посетил с рабочим визитом Нижегородскую область. Он проинспектировал объекты Нижнего Новгорода, на которых 10-11 октября пройдут мероприятия Международного форума «Россия – спортивная держава».

В частности, глава Минспорта России осмотрел стадион «Нижний Новгород», ФОК «Мещерский», площадки Регионального центра подготовки футболистов при футбольном клубе «Нижний Новгород» и СК «Борский». Кроме того, Павел Колобков провёл рабочее совещание по вопросам организации форума.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Алексей Кулаковский, заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов, министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, директор ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» Минспорта России Алексей Курашов и другие.

«В этом году Международный форум «Россия – спортивная держава» будет посвящён развитию массового спорта, системе управления в спорте и роли России в международном спортивном движении, – сообщил Павел Колобков. – Это главное деловое спортивное мероприятие года, к которому мы активно готовимся».

«После принятия решения о проведении форума в Нижегородской области был сформирован оргкомитет, разработан проект деловой программы, определены места проведения деловой, спортивной и культурной программ, – сказал Министр. – Сейчас проходит заключительная стадия подготовки. Сегодня мы посмотрели площадки форума и можем с уверенностью сказать, что Нижегородская область готова к проведению этого масштабного мероприятия. Это будет большой спортивный праздник для нашей страны».

Глава Минспорта России добавил, что во второй день работы форума он будет открыт для всех. Нижегородцы смогут посетить площадки форума, встретиться с известными спортсменами, поучаствовать в мастер-классах, будут организованы автограф-сессии с ведущими российскими спортсменами.

«Проведение форума «Россия – спортивная держава» станет знаковым событием для региона, – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – У нас есть все возможности для того, чтобы достойно принять гостей и сформировать насыщенную деловую программу. Центральной площадкой станет Стрелка, которая за последний год превратилась в настоящий спортивно-культурный кластер. Яркое свидетельство – работа крупнейшей в регионе площадки «СпортПорт», которую уже посетили почти 150 000 человек. Уверен, что форум поможет нам в дальнейшем ещё более эффективно использовать наследие Чемпиона мира по футболу. Рассчитываю, что вместе с Министерством спорта Российской Федерации мы сможем подготовить и немало интересного для нижегородцев».

Фото: Кирилл Мартынов

По информации пресс-службы губернатора и Правительства Нижегородской области

Пресс-служба Минспорта России

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