Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#Спектр-РГ20.08.2019 14:47

Разработки РКС обеспечивают управление обсерваторией «Спектр-РГ»

Разработанные в холдинге «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») наземные станции и бортовой радиокомплекс (БРК) обеспечивают управление новейшей международной орбитальной астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ», запущенной 13 июля 2019 года.

Сейчас управление работой «Спектр-РГ» осуществляется с помощью четырех наземных станций, расположенных в Московской области, на Дальнем Востоке и на Байконуре. Они передают на борт команды, принимают служебную телеметрию и научную информацию, в том числе с российского телескопа ART-XC и немецкого рентгеновского телескопа eROSITA, а также обеспечивают измерение текущих навигационных параметров движения космического аппарата.

Космический аппарат вскоре после запуска вышел на связь с наземной станцией, расположенной в Медвежьих озерах. Сейчас он движется к месту своей постоянной работы в точке Лагранжа L2, которая находится на удалении 1,5 млн км от Земли. К настоящему времени в ходе предварительных научных наблюдений с помощью российского телескопа ART-XC уже получены ценные научные данные.

«Спектр-РГ» — второй после «Спектра-Р» научный космический аппарат, который управляется исключительно российскими наземными средствами. Для работы с ним специалистами РКС был создан бортовой радиокомплекс Х-диапазона радиочастот и существенно доработаны наземные станции управления и приема научной информации. Радиокомплекс «Спектр-РГ» обеспечивает передачу данных на Землю со скоростью до 512 Кб/с и будет работать на протяжении всей миссии орбитального телескопа. Возможности комплекса позволяют определять наклонную дальность до космического аппарата с точностью до 12 м.

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» предназначена для изучения Вселенной в жестком рентгеновском диапазоне излучений. Аппарат рассчитан на шесть с половиной лет работы в точке Лагранжа L2. За это время ученые рассчитывают уточнить карту звездного неба, отдельных галактик в рентгеновском диапазоне и получить дополнительные данные о природе черных дыр, нейтронных звезд и ядер галактик. Ожидается, что миссия «Спектр-РГ» позволит открыть более миллиона галактик.

Холдинг РКС был и сегодня является головным разработчиком радиолиний «Земля-Борт» и «Борт-Земля» для отечественных научных космических аппаратов. Созданный в РКС бортовой радиокомплекс управления и передачи научных данных успешно отработал в течение 7,5 лет на борту космического радиотелескопа «Спектр-Р» («Радиоастрон»). Кроме того, в будущем специалистами РКС совместно с коллегами из НПО им. Лавочкина предполагается создать бортовой радиокомплекс для космического радиотелескопа «Спектр-М» («Миллиметрон»).

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