Source: Russia Federal Space

#ВЦИОМ#Союз МС-14#Skybot F-850#Главное20.08.2019 13:00

Роботы и работа: мифы и реальность

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса в преддверии запуска 22 августа 2019 года космического корабля «Союз МС-14» с человекообразным роботом Skybot F-850 на Международную космическую станцию.

Большинство россиян назвали сферы, которые, по их мнению, нуждаются в развитии робототехники (96%). Так, 49% опрошенных считают, что робототехнику стоит развивать в первую очередь в сфере освоения космоса. При этом 80% наших сограждан согласны с тем, что развитие российской робототехники будет способствовать укреплению позиций нашей страны в освоении космоса в целом.

Также 44% россиян считают, что робототехнику необходимо развивать в сфере опасных промышленных производств. Особенно часто об этом говорят жители Москвы и Санкт-Петербурга (49%), городов-миллионников (53%) и городов с населением от 500 до 950 тыс. чел. (53%). Не менее важны с точки зрения роботизации, согласно опросу, сферы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (39%), медицинской диагностики и манипуляций (34%), сельского хозяйства (27%). В меньшей степени необходима роботизация в сферах управления общественным транспортом (7%), досуга и развлечений (4%), а также образования (3%).

При этом более половины россиян не согласны с тем, что в ближайшем будущем роботы смогут заменить людей во многих сферах деятельности (51%). Чаще всего сторонниками данной точки зрения являются женщины (57%), а также люди в возрасте от 35 до 44 лет (55%) и старше 60 лет (59%). Обратного мнения придерживаются 47% опрошенных, преимущественно мужчины (55%), а также те, кому от 18 до 24 лет (70%) и от 25 до 34 лет (56%).

Перспектива замены людей на рабочих местах роботами не пугает большинство работающих россиян (78%). В особенности занятых мужчин (81%), работников из Москвы и Санкт-Петербурга (83%) и городов-миллионников (83%), а также городов численностью от 500 до 950 тыс. чел. (82%). При этом 21% занятого населения все же испытывает опасения по данному поводу. Чаще всего это представители женской аудитории (30%), а также жители населенных пунктов численностью до 100 тыс. чел (30%) и сёл (33%).

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