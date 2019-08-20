Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное20.08.2019 16:31

Роскосмос на Science Fest 2019

В Санкт-Петербурге завершился ежегодный фестиваль Science Fest. За два дня на фестивале побывали более 10 000 гостей, выступили более 70 российских и зарубежных экспертов в области науки и техники. Партнером фестиваля традиционно выступила Госкорпорация «Роскосмос». Программа Science Fest развернулась на пяти площадках города — Планетарий № 1, Yotalab, Люмьер-Холл, Музее РЖД и ART-Tech-Space.

В течение двух дней ученые, художники, космонавты и ведущие специалисты в области робототехники, астрономии, космонавтики, искусственного интеллекта и промышленного дизайна из Европы и России обменивались опытом и актуальными научными знаниями.

Гости Science Fest 2019 за два дня смогли посетить лекции десятков российских и зарубежных спикеров и принять участие в научных круглых столах, посвященных развитию современных технологий. Гостям фестивали были продемонстрированы выставочные зоны с различными современными разработками в областях робототехники, искусственного интеллекта, fashion-tech и промышленного дизайна.

Большой интерес участники фестиваля проявили к встрече с Героем России, космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным, а дискуссия с космонавтом-испытателем Сергеем Кудь-Сверчковым растянулась более чем на три часа, вместо запланированного одного.

Александр Мисуркин выступил в Планетарии № 1 с лекцией на тему «Научные эксперименты на МКС», что вызвало неподдельный интерес и вопросы слушателей. Молодых посетителей интересовали вопросы международного сотрудничества в космосе, запуск робота Федора на МКС, значение космических экспериментов для жизни землян и возможность участия в таких экспериментах молодого поколения.

Сергей Кудь-Сверчков выступал на открытой площадке с лекцией на тему «Специальные виды подготовки космонавтов» и более часа рассказывал о новом отборе в отряд космонавтов, о подготовке и обучении космонавтов. А после выступления почти 2 часа он отвечал на вопросы слушателей: какое образование больше подходит, какие требования по здоровью, какие экзамены нужно будет сдавать, сколько нужно ожидать своего полета и многое другое.

Фестиваль Science Fest ежегодно проводится для развития и популяризации науки, технологий и современного искусства. Это площадка для обмена опытом, знаниями и идеями в сфере науки и новых технологий, а также знакомства с передовыми исследованиями и разработками различных областей научного мира.

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