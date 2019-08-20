Сегодня в «Эфире» о выявлении и постановке на учет укрытых преступлений, нарушениях при декларационных компаниях, уголовном деле об убийстве многодетной семьи

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

О выявлении органами прокуратуры и постановке на учет укрытых преступлений пойдет речь в прямом эфире рубрики «Криминальный тренд».

Какие нарушения прокуроры выявляют во время декларационных кампаний расскажем в рубрике «Ни дать ни взять».

О результатах судебного рассмотрения уголовного дела о жестоком убийстве многодетной семьи в Московской области пойдет речь в рубрике «В процессе».

Программа «Эфир» на вторник 20 августа 2019 года:

· Особые полномочия. ИЗО в СИЗО.

· В процессе. Чисто семейное убийство. Убийство семьи в Московской области ради наследства (старший прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Московской области Екатерина Ворожейкина).

· Логика закона. Всему свои правила. Земельное дело.

· Криминальный тренд. Когда тайное становится явным: выявление и постановка на учет укрытых преступлений.

· В процессе. Нюрнберг. Банальность зла.

· Ни дать ни взять. Покажи доходы и спи спокойно.

· Дело – жизни. Александр Рекунков. Память высечена в камне.

· Криминальный тренд. Общество и меч правосудия: суд присяжных и не только.

· ГВП. Зарплата – людям, земля – государству.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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