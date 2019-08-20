Совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения

Source: President of Russia – Kremlin

В совещании принимают участие Руководитель Администрации Президента Антон Вайно Вайно Антон ЭдуардовичРуководитель Администрации Президента , Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко Кириенко Сергей ВладиленовичПервый заместитель Руководителя Администрации Президента , Первый заместитель Председателя Правительства – Министр финансов Антон Силуанов Силуанов Антон ГермановичПервый заместитель Председателя Правительства – Министр финансов , заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова Голикова Татьяна АлексеевнаЗаместитель Председателя Правительства , помощник Президента Андрей Белоусов Белоусов Андрей Рэмовичпомощник Президента , Министр здравоохранения Вероника Скворцова Скворцова Вероника ИгоревнаМинистр здравоохранения и Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков Носков Константин ЮрьевичМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций .

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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Вы видели, знаете, что некоторое время назад мы с Татьяной Алексеевной [Голиковой] обсуждали вопросы первичного звена здравоохранения – вопросы чрезвычайно важные для практически каждого гражданина страны. И сегодня хочу в более широком составе вернуться к этому вопросу.

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В рамках национального проекта «Здравоохранение» многое, конечно, запланировано и уже кое‑что делается. Напомню цифры, напомню ресурсы, которые мы предусмотрели для этого нацпроекта «Здравоохранение». Это 1 триллион 367 миллиардов рублей. Из них по двум программам на первичное звено здравоохранения будет выделено – предусмотрено, во всяком случае, – 237,5 миллиарда рублей. Это заметные, существенные ресурсы, которые должны быть истрачены с умом и должны дать хороший результат.

Но проблем здесь ещё очень много. Речь идёт о доступности медицинской помощи для жителей малых населённых пунктов и отдалённых территорий. Здесь, напомню, мы планируем создавать и привести в должное состояние фельдшерские пункты, врачебные амбулатории, ввести новые мобильные медицинские комплексы и так далее.

Особое внимание следует уделить вопросам кадрового обеспечения. В этой связи разрабатываются новые модели эффективной организации поликлиник. Их у нас 60 216 – чуть больше, чем в 2014 году – в 2014 году было чуть больше 58 тысяч.

Однако вне зоны доступности первичного звена здравоохранения в прошлом, 2018‑м, году ещё находились 499 населённых пунктов численностью от ста до двух тысяч человек. К 2021 году должно быть охвачено сто процентов таких населённых пунктов.

Конечно, с момента старта проекта прошло не так много времени, это ясно, и подводить итоги, конечно, абсолютно преждевременно. Но мы и вы – люди, которые занимаются этой работой профессионально, – должны знать, уверен, знаете: люди сегодня по‑прежнему не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена.

Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам‑специалистам и их нехватку. Медицинские работники в свою очередь недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой.

На данном этапе необходимо детально проработать имеющиеся проблемы, найти эффективные способы их решения.

Так, сегодня в первичном звене не хватает более 25 тысяч врачей, мы уже говорили об этом, и более 130 тысяч средних медицинских работников, среднего медперсонала, не хватает узких специалистов, о чём я уже говорил. Не менее остро стоит проблема материально‑технической базы поликлиник и амбулаторий, сами здания, многие из которых строились ещё в советские времена и, во всяком случае значительная часть из них, до сих пор не обновлялись и капитально не ремонтировались.

Мы проводили в два этапа реконструкцию и обновление материальной базы первичного звена здравоохранения, но, разумеется, в эти две итерации все сто процентов учреждений здравоохранения этой работой не были охвачены. Устарело и оборудование, которое мы закупали в 2005–2006 годах. Высок уровень износа санитарного автотранспорта.

Мы стремимся к тому, чтобы, обращаясь за медпомощью, люди знали, что врач, медсестра, администратор в регистратуре всегда на их стороне и сделают всё необходимое: помогут, проводят, объяснят, чтобы человек действительно получал весь спектр медицинских услуг.

Современное общество открыто. Люди видят, какими широкими возможностями обладает сегодня медицина, в том числе и в первичном звене, и хотят, чтобы всё это было доступно там, где они живут. Нам нужна система, которая мотивирует медицинский персонал повышать качество своей работы, чётко соблюдать и выдерживать высокие требования к ней.

Предлагаю сегодня ещё раз обсудить тот набор мероприятий, который предусмотрен в нацпроекте «Здравоохранение», посмотреть, как это соотносится с реальными ожиданиями и потребностями граждан. Там действительно очень много мероприятий запланировано в программе. Это помощь и высокотехнологичная, и специализированная. Но основное число граждан, основной контингент, он прежде всего обращается в первичное звено – вот когда до каждого конкретного человека дойдут все наши усилия и те огромные, прямо скажем, деньги, которые запланированы на нацпроект «Здравоохранение».

Вероника Игоревна, начните, пожалуйста.

Продолжение следует.

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