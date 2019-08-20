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РКК Энергия. «Союз МС-15» прошел испытания в безэховой камере – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#РКК Энергия#Главное#Космодромы#Союз МС-15

20.08.2019 15:15

«Союз МС-15» прошел испытания в безэховой камере

На космодроме Байконур успешно завершены испытания радиосистем пилотируемого корабля «Союз МС-15». Они проводились в безэховой камере (БЭК) монтажно-испытательного корпуса площадки № 254.

В первую очередь специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий проверили систему «Курс-НА», которая обеспечивает сближение и стыковку корабля с Международной космической станцией.

Безэховая камера создана на космодроме Байконур в период работы над многоразовой транспортной космической системой «Энергия» — «Буран». Она имитирует открытое пространство и радиообстановку в условиях сближения корабля со станцией. Камера предназначена для проверки точностных характеристик системы «Курс-НА».

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