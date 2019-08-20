С. Белоусов посетил Алтайский архитектурно-строительный колледж

Source: Russia – Council of the Federation

В регионе уделяется большое внимание подготовке специалистов строительной отрасли, отметил сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края в преддверии нового учебного года посетил Алтайский архитектурно-строительный колледж. Состоялась встреча сенатора с руководством учебного заведения.

Парламентарий отметил, что высококвалифицированные специалисты строительной отрасли всегда востребованы, причем на высокооплачиваемых рабочих местах.

Высококвалифицированные специалисты строительной отрасли всегда востребованы

Сергей Белоусов подчеркнул, что руководством региона ставятся серьезные задачи перед строителями: к 2024 г. Алтайский край должен вводить почти 1 млн кв. м. жилья в год, то есть объемы нужно увеличить на 70 проц.

По словам сенатора, для достижения таких показателей оказывается конкретная адресная помощь для подготовки специалистов отрасли. «Краевым правительством, министерством образования региона в 2018–2019 годы были выделены серьезные средства на капитальный ремонт Архитектурно-строительного колледжа, приобретение современного оборудования для оснащения специализированных центров компетенций».

Сергей Белоусов добавил, что в учебном заведении читают лекции и проводят практические занятия опытные преподаватели, такие как Народный мастер Алтайского края, резчик по дереву Сергей Колесников.

Согласно данным Министерства образования и науки РФ, колледж возглавил рейтинг 50 крупнейших учреждений среднего профессионального образования страны в сфере строительства и архитектуры. Сенатор подчеркнул, что в этом — большой личный вклад директора учебного заведения Виталия Баленко.

«Традиции подготовки высококлассных специалистов — как рабочих строительных специальностей высокой квалификации, так и управленцев среднего звена в колледже сохранились и преумножились. Студенты не только проходят подготовку по стандартам международного проекта «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), но и занимают там высокие призовые места», — сказал парламентарий.

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