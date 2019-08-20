С. Лукин: Воронежская область завершила переход на цифровое вещание

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках региональной недели сенатор провел встречу с руководством и коллективом студии телеканала «TV Губерния-Воронеж».

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области в рамках региональной недели провел встречу с руководством и коллективом студии телеканала «TV Губерния-Воронеж».

Сергей Лукин провел встречу с руководством и коллективом студии телеканала «TV Губерния-Воронеж»

В ходе беседы парламентарий подчеркнул, что работа по переходу Воронежской области на цифровое эфирное телерадиовещание успешно завершена в соответствии с графиком.

Рекомендовано изменить дату окончания подачи заявлений на компенсацию затрат по приобретению оборудования для перехода на цифровое ТВ с 1 августа на 1 октября

Компенсации затрат по приобретению оборудования для перехода на цифровое ТВ получили более 1200 человек на общую сумму в размере одного миллиона рублей. Всего из резервного фонда районам области для этих целей было выделено 17,7 миллиона рублей. По данным областного правительства, малое количество воспользовавшихся материальной компенсацией граждан частично связано с началом летнего сезона. В связи с этим районам рекомендовано изменить дату окончания подачи заявлений на предоставление материальной помощи с 1 августа на 1 октября 2019 года.

Сотрудники студии выразили обеспокоенность будущим региональных телеканалов в условиях перехода на цифровое вещание.

Сергей Лукин, отметив высокое качество и популярность программ местного телевидения, напомнил, что в ходе весенней парламентской сессии Советом Федерации был одобрен закон, позволяющий включить муниципальные телеканалы в бесплатный пакет сетей кабельного вещания — так называемый закон «О 22-й кнопке».

Также сенатор пояснил, что Президент РФ поручил российскому Правительству проработать меры поддержки региональных и муниципальных телеканалов, обеспечивающие возможность вещания в цифровой среде. Доклад на эту тему должен быть представлен главе государства до октября 2019 года.

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