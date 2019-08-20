С. Михайлов обсудил реализацию программы комплексного развития сельских территорий Забайкалья

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещания с участием представителей муниципальной власти в селах Новоильинск, Кадая, Новый и Старый Олов Чернышевского района.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края в рамках рабочей поездки в регион провел ряд встреч по вопросу реализации программы комплексного развития сельских территорий в Чернышевском районе.

Состоялись совещания сенатора с представителями муниципальной власти в селах Новоильинск, Кадая, Новый и Старый Олов Чернышевского района.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» нацелена не только на развитие сельскохозяйственной деятельности, но и на улучшение социально-экономических условий районов

Сергей Михайлов обратил внимание на важность участия в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», которая начнет работать с января 2020 г. «Эта программа нацелена не только на развитие сельскохозяйственной деятельности, но и на улучшение социально-экономических условий всего района. Речь идет о благоустройстве, ремонте и реконструкции социальных и культурных объектов, создании новых рабочих мест, развитии инженерной инфраструктуры. Участие в программе позволит району развивать свои сельские территории комплексно, повышая качество жизни сельского населения», — сказал сенатор.

Кроме того, участники совещаний обсудили ремонт и строительство новых объектов социальной и культурной сферы, материально-техническое оснащение сельских клубов, благоустройство придомовых территорий, реализацию национальных проектов «Образование» и «Культура».

В рабочих встречах также участвовала заместитель председателя правительства Забайкальского края – министр финансов Марина Кириллова. Она отметила высокий уровень организации работы в Чернышевском районе по реализации нацпроектов.

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