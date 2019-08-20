Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное20.08.2019 17:46

Участие в Форуме «Машук-2019»

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв приняли участие в работе Северо-Кавказского молодежного Форума «Машук-2019», проходящего с 9 по 30 августа в Пятигорске.

Руководители в неформальной обстановке пообщались с участниками Форума, ответив на их вопросы, и рассказали о находящихся в разработке и на стадии подготовки программах по исследованию ближнего и дальнего космоса.

Среди тем, которые были подняты во время живого общения, — использование ракетных двигателей на сжиженном природном газе, перспективы исследования дальнего космоса, российско-европейская миссия «ЭкзоМарс-2020», создание Национального космического центра, космический туризм и космическая медицина.

Дмитрий Рогозин рассказал о долгожданном запуске космической обсерватории «Спектр-РГ», состоявшемся чуть более месяца назад, а также об отправке на МКС первого российского антропоморфного робота-космонавта Skybot F-850, которая состоится уже 22 августа. На орбите робот станет участником целого ряда экспериментов.

Обращаясь к девушкам-участницам Форума, глава Госкорпорации пригласил их попробовать себя в космической отрасли.

Недавно мы набрали новый состав космического отряда. Крепкие, красивые, здоровые парни — настоящие супермены. А девушки — ни одной. Поэтому призываю всех попробовать пройти отбор у нас. Он, конечно, очень строгий и непростой, но тот, кто годится в космонавты — готов в этой жизни буквально ко всему, — подчеркнул Дмитрий Рогозин.

Сергей Крикалёв, отвечая на вопросы о возможностях трудоустройства в Госкорпорацию, рассказал о необходимости привлечения в отрасль специалистов различных направлений.

Нам нужны разные специалисты, потому что космонавтика — это как отдельное государство. И ему нужны строители, которые возводят объекты инфраструктуры, инженеры, которые создают ракеты, электронщики, делающие системы управления, материаловеды, которые разрабатывают новые материалы, связисты, электрики и многие другие.

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