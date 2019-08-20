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#НПО Энергомаш#Главное20.08.2019 09:51

Центр литейных компетенций

На базе модернизированных мощностей литейного производства «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш) создаётся специализированный центр литейных компетенций. Здесь будет организовано изготовление практически всей номенклатуры стальных и титановых отливок и деталей из них в интересах компаний двигателестроительного холдинга.

Дмитрий Щенятский, исполнительный директор «Протон-ПМ»:

Создание центра литейных компетенций позволит сократить издержки, повысить операционную эффективность предприятий интегрированной структуры и улучшить качество продукции. «Протон-ПМ» обладает широкими компетенциями в области стального и алюминиевого литья, а недавно освоено титановое литье, которое является ключевым и во многих случаях безальтернативным материалом для ракетно-космической отрасли. В перспективе этот центр компетенций рассматривается нами как самостоятельная бизнес-единица, которая сможет обеспечивать потребности компаний холдинга и других потенциальных заказчиков.

На первом этапе, который начался в марте этого года, специалисты «Протон-ПМ» проработали порядка 86 наименований отливок из стали и титана для ракетных двигателей РД-191, РД-180, РД-181 и РД-171МВ. Определён перечень отливок, соответствующих производственным возможностям предприятия — всего 78 наименований, из них 12 — титановое литьё. В настоящее время утверждены планы подготовки производства, освоения и изготовления деталей, проектируется оснастка, выпускаются технологические процессы. Следующий этап — отработка технологий и освоение производства — стартует в сентябре 2019-го и должен завершиться в марте 2021 года.

Для организации специализированного центра компетенций проведены реконструкция и техническое перевооружение литейного производства. Введено в эксплуатацию 50 единиц современного оборудования с программным управлением, работает специальная лаборатория по контролю материалов. Общий объём финансирования составил более 2,5 млрд рублей, включая госфинансирование и собственные вложения предприятия.

В частности, роботизирован участок изготовления форм по выплавляемым моделям, его пропускная способность увеличена до 20 тысяч форм в год. Проведена реконструкция модельного участка, приобретены пресс-автоматы c программируемой Smart-системой прессования, чтобы получать тонкостенные модели отливок повышенной точности. Организован участок титанового литья, введена в эксплуатацию вакуумная дуговая печь ДВЛ-200П с объёмом тигля в 200 кг, позволяющая выпускать отливки размером до 450 мм.

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