Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Latvijas–Indijas biznesa foruma noslēguma pasākumā

Esmu ļoti gandarīts un pagodināts šodien būt šeit un uzrunāt Latvijas un Indijas uzņēmēju kopienas Latvijas–Indijas biznesa forumā.

Latvijas–Indijas biznesa forums, kas tiek organizēts par godu Indijas viceprezidenta Venkaia Naidu (Hon’ble M. Venkaiah Naidu) vizītei Latvijā, ir unikāla iespēja pulcēties un apmainīties mūsu viedokļiem, lai veicinātu labāku izpratni un attīstītu mijiedarbību, ko vienā vārdā varētu raksturot kā savienojamību.

Latvija kā NATO, Eiropas Savienības, OECD un eirozonas dalībvalsts pārstāv vienu no drošākajiem, liberālākajiem un dinamiskākajiem reģioniem pasaulē.

Baudot iepriekšminētās privilēģijas, viena no mūsu galvenajām prioritātēm joprojām ir vispārēja ekonomiskā attīstība. Latvija pēdējā laikā ir spējusi nodrošināt strauju ekonomisko izaugsmi, ekonomikai arvien vairāk virzoties jaunu un inovatīvu produktu ražošanas jomā, kā arī piedāvājot pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību.

Tikmēr Indija, būdama globāla un ekonomiska spēkstacija, daudziem ir patiešām pievilcīgs sadarbības partneris. Svarīgi ir tas, ka, ņemot vērā Indijas pieaugošo lomu pasaules ekonomikā, pašlaik perspektīvas ir vēl daudzsološākas.

Tāpēc mēs esam ļoti ieinteresēti attīstīt ciešāku sadarbību starp mūsu valstu uzņēmumiem, atklājot kopīgus saskares punktus šajā un līdzīgos biznesa forumos.

Šobrīd, neieslīgstot detaļās, es tomēr vēlētos norādīt uz dažām jomām, kurās mēs varam uzlabot sadarbību ar Indiju. Tā ir izglītība, transporta un loģistikas nozare un ar IT saistītās nozares.

Mēs aicinām Indijas pētniecības institūtus, privātās un valsts ieinteresētās puses izmantot Latvijas viedās pilsētas ekosistēmu (piemēram, viedā mobilitāte, atkritumu apsaimniekošana un aprites ekonomika, iedzīvotāju līdzdalība un civilā drošība) kā izmēģinājumu platformu jaunu tehnoloģiju izstrādei.

Esmu gandarīts par ciešo Latvijas augstskolu – Rīgas Tehniskās universitātes, Daugavpils Universitātes un Ventspils Augstskolas – sadarbību ar Dev Sanskriti Universitāti Haridvarā Indijā.

Otrkārt, Latvijai ir izcils ģeogrāfiskais novietojums un labi attīstīta transporta un loģistikas infrastruktūra.

Vēl svarīgāk ir tas, ka Latviju var uzskatīt par vārtiem uz Ziemeļeiropu, kas ir būtisks faktors tiem Indijas uzņēmumiem, kas vēlas paplašināt savu klātbūtni reģionā. Mēs varam nodrošināt multimodālus transporta pakalpojumus no Āzijas uz Eiropu un otrādi.

Savukārt mūsu IT nozare kā Latvijas pakalpojumu nozares mugurkauls var nodrošināt vismodernākos risinājumus pat visprasīgākajiem klientiem.

Latvijas IT risinājumi tiek eksportēti un izmantoti visā pasaulē, ieskaitot Eiropu, Ziemeļameriku un Latīņameriku, Āfriku un Āziju.

Papildus tam ir vērts pieminēt, ka Latvija ir kļuvusi par vienu no pirmajām valstīm Eiropā un pasaulē, kas ievieš 5G mobilo sakaru tīklu.

Indijas uzņēmēju delegācija, kas piedalās šajā biznesa forumā, un plašais dalībnieku loks raida skaidru signālu par interesi un iespējām paplašināt savstarpējo sadarbību ekonomikā un tirdzniecībā.

Šīs dienas forums ir lieliska platforma, kas var dot taustāmus rezultātus abām pusēm. Kā piemēru var minēt šodien parakstītos saprašanās memorandus starp Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Indijas asociētajām tirdzniecības un rūpniecības kamerām, kā arī starp Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Indijas rūpniecības konfederāciju.

Tāpēc strādāsim kopā, lai nodrošinātu, ka šis biznesa forums stiprina ne tikai esošās uzņēmējdarbības saites, bet arī sekmē jaunu kontaktu izveidi.

