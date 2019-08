Valsts prezidents atzinīgi vērtē Latvijas–Indijas starpvalstu attiecības

20. augustā Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Indijas viceprezidentu Venkaia Naidu (Hon’ble M. Venkaiah Naidu), lai pārrunātu abu valstu līdzšinējo un turpmāko sadarbību. Indijas viceprezidenta vizīte ir apliecinājums veiksmīgajām starpvalstu attiecībām ekonomikas un kultūras jomās, kā arī Latvijas un Indijas politiskajam dialogam, kas kopš Latvijas vēstniecības atvēršanas Deli 2014. gadā ir izteikti aktivizējies. Valsts prezidents Egils Levits ar gandarījumu pēc tikšanās novērtē Indijas otrās augstākās amatpersonas viesošanos Latvijā, cerot tādējādi sekmēt abu valstu sadarbību arī citās jomās, piemēram, izglītībā un zinātnē. “Līdzšinējā Latvijas un Indijas sadarbība kultūras jomā bijusi ļoti intensīva, it īpaši Latvijas valsts simtgadei veltīto publiskās diplomātijas pasākumu organizēšanā. Esmu ļoti apmierināts, ka šīs vizītes laikā tiks parakstīta Latvijas–Indijas sadarbības programma kultūras jomā 2019.–2021. gadam. Tomēr Latvija ir ieinteresēta attīstīt sadarbību ar Indiju arī izglītības un zinātnes jomās, gan pilnveidojot līgumtiesisko bāzi, gan sekmējot sadarbību abu valstu augstskolu starpā. Jau šobrīd Latvijā medicīnas un informācijas tehnoloģiju nozarēs studē vairāk nekā 2000 Indijas studentu, un tas apliecina Latvijas augstskolu spēju piedāvāt kvalitatīvu izglītību, ko Indijas studenti pēcāk pielieto savā dzimtenē – Indijā – un citviet pasaulē,” skaidro Valsts prezidents Egils Levits. Lai stiprinātu abu valstu sadarbību uzņēmējdarbībā, vizītes laikā šodien parakstīta vienošanās starp Latvijas un Indijas uzņēmēju delegācijām, kā arī pārrunāta iecere veidot Latvijas–Indijas Biznesa padomi. Tāpat Valsts prezidents Egils Levits apliecināja, ka Latvija atbalsta ciešāku sadarbību starp Eiropas Savienību un Indiju, sekmējot politisko un ekonomisko partnerību. Abas puses atzinīgi novērtēja arī Latvijas un Indijas sadarbību starptautiskajās organizācijās. Vizītes turpinājumā paredzēta dalība Latvijas–Indijas biznesa foruma noslēguma pasākumā, Mahatmas Gandija (Mahatma Gandhi) krūšutēla atklāšana Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB), grāmatas ziedojums Tautas grāmatu plauktam un 50 grāmatu dāvinājums LNB. Indijas viceprezidents ar sirsnību pateicās Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, ka tā ir bijusi atvērta Mahatmas Gandija godināšanai, simboliski paužot atbalstu gan vienai no Indijas lielākajām personībām, gan nevardarbībai un mieram. V. Naidu arī pateicās par iespēju tuvāk iepazīties ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju un Latvijas bagāto vēsturi. Pēc viņa sacītā, muzeja apmeklējums atstājis dziļu iespaidu uz visu Indijas delegāciju, apbrīnojot Latvijas cilvēku cīņu par brīvību. E. Levits uzsvēra, ka pēc pāris dienām Latvijā tiks atzīmēta Baltijas ceļa 30. gadadiena, kas pasaulē nu jau kļuvusi par vienu no slavenākajām un pirmajām miermīlīgajām un demokrātiskajām protesta akcijām, apliecinot Baltijas tautu cīņu par neatkarības atgūšanu. Indijas viceprezidents Venkaia Naidu ir augstākā Indijas amatpersona, kas līdz šim apmeklējusi Latvijas valsti. Abu valstu preses paziņojums pēc tikšanās Rīgas pilī [embedded content] Indijas viceprezidenta Venkaia Naidu vizīte Latvijā [embedded content] Foto: Indijas viceprezidenta Venkaia Naidu vizīte Latvijā

Source: President of Latvia in Latvian