Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное21.08.2019 17:44

Встреча с индийской делегацией

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провёл в Москве рабочую встречу с Советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом.

Основной темой встречи стали вопросы, которые могут быть затронуты в ходе российско-индийской встречи на высшем уровне, её проведение запланировано в рамках Восточного экономического форума 4-6 сентября 2019 года. Так, в ходе ближайших встреч стороны намерены продолжить обсуждение перспектив российско-индийского сотрудничества в области пилотируемой космонавтики, а также спутниковой навигации и двигателестроения.

Руководители в целом положительно оценили работу, проводимую в рамках исполнения контракта между АО «Главкосмос» и Индийской организацией космических исследований (ISRO) по отбору и подготовке четырёх индийских космонавтов в ЦПК им. Ю.А.Гагарина.

В поле обсуждения также оказалась тема возможного проведения аэродинамических испытаний индийской ракеты-носителя для пилотируемых миссий, а также пилотируемого корабля и системы спасания экипажа. В планах сторон договориться по этим вопросам до конца августа 2019 года. Кроме того, ожидается скорейшее согласование контрактов на поставку российской стороной иллюминаторов, кресел (ложементов) экипажа и скафандров для индийской пилотируемой миссии.

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