В Башкортостане коммерческая организация, в интересах которой совершено коррупционное правонарушение, заплатит штраф в размере 500 тыс. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В г. Благовещенск Республики Башкортостан коммерческая фирма оштрафована на полмиллиона рублей за коррупционное правонарушение.

Основанием для привлечения к административной ответственности послужили результаты проверки отдела полиции, в ходе которой выявлены факты хищения бюджетных средств более 165 тыс. рублей при исполнении ООО АПХ «КуречАгро» муниципального контракта по отлову бездомных собак.

Намереваясь добиться прекращения проверочных мероприятий, а также избежать возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, представитель фирмы предложил сотруднику полиции незаконное денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей.

По данному факту прокуратура района возбудила в отношении ООО АПХ «КуречАгро» административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное предложение или обещание вознаграждения от имени юридического лица).

По результатам его рассмотрения суд оштрафовал компанию на 500 тыс. рублей.

Кроме того, в отношении представителя юридического лица следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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