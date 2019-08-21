Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в церемонии открытия соревнований Кубка России по стрельбе из лука в Чите.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в рамках работы в регионе принял участие в церемонии открытия соревнований Кубка России по стрельбе из лука. Мероприятие прошло в г. Чите.

Сенатор отметил, что в Забайкальском крае традиционно сильная школа стрельбы из лука, история которой началась еще в 1960-е годы. В копилке забайкальских лучников уже восемь олимпийских медалей, сказал Баир Жамсуев.

В копилке забайкальских лучников уже восемь олимпийских медалей

На соревнованиях Забайкалье представляют около 100 лучников, среди которых титулованные и подающие надежды спортсмены, сообщил парламентарий. По его словам, для дальнейшего развития этого вида спорта в регионе планируется построить Российский центр стрельбы из лука. До конца текущего года будет разработана проектно-сметная документация для строительства объекта.

Баир Жамсуев добавил, что в Забайкалье активно развивается направление стрельбы из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). «В 2012 году на Паралимпийских играх Тимур Тучинов завоевал две золотые медали. Позднее появились два новых имени: чемпион мира и Европы Кирилл Смирнов и Бато Цыдендоржиев — неоднократный чемпион мира и Европы, который в июне текущего года завоевал полный комплект медалей на чемпионате мира по стрельбе из лука среди спортсменов с ПОДА в Нидерландах».

В церемонии открытия соревнований также приняли участие и. о. заместителя председателя правительства Забайкальского края — министр физической культуры и спорта Виталий Ломаев, президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев, президент федерации стрельбы из лука региона Ананда Дондоков и др.

В проходящем в Чите турнире принимают участие около 300 спортсменов из более 20 субъектов РФ.

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