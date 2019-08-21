В ООО «Газпром трансгаз Саратов» подвели итоги экологического конкурса

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

21 августа 2019, 17:40

В рамках корпоративного проекта «55 добрых дел», приуроченного к 55-летию предприятия, и Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в ООО «Газпром трансгаз Саратов» прошел конкурс «Сдай батарейку».

C 20 июня по 20 августа общими усилиями всех работников предприятия удалось собрать более 20 тысяч отработанных батареек, что составило свыше 400 кг. Собранные элементы питания будут отправлены на переработку.

За весомый вклад в защиту окружающей среды всем участникам были вручены свидетельства. В торжественной обстановке определились победители конкурса. Ими стали коллективы Екатериновского линейного производственного управления магистральных газопроводов, где собрали 56,8 кг батареек, Пугачевского линейного производственного управления магистральных газопроводов, чей результат — 45,53 кг, Мещерского линейного производственного управления магистральных газопроводов — 45,23 кг.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Саратов» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Газотранспортная система, эксплуатируемая компанией, позволяет регулировать и перераспределять потоки природного газа из Западной Сибири, Центральной Азии, Оренбуржья и трех саратовских подземных хранилищ газа.

В зоне ответственности компании — более 7 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 29 компрессорных цехов, 169 газоперекачивающих агрегатов суммарной мощностью 1,3 млн кВт. и 215 газораспределительных станций. В эксплуатации находится шесть автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций.

В компании действуют: система экологического менеджмента ISO 14001, система менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда, соответствующая требованиям стандарта OHSAS 18001:2007. На предприятии работают около 6 тыс. человек. Головной офис расположен в Саратове.

Последние новости по теме

MIL OSI