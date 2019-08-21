В. Рязанский: При реализации нацпроектов основные усилия в сфере здравоохранения нужно направить на поддержку первичного звена

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал об успешной работе ряда регионов в этой сфере.

В ходе реализации национальных проектов основные усилия в сфере здравоохранения должны быть направлены на поддержку первичного звена, считает председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский. РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области

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Сенатор прокомментировал темы, которые затрагивались на совещании Президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Правительства страны, посвященном вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. Глава государства, в частности, подчеркнул, что проблем здесь ещё очень много. «Речь идёт о доступности медицинской помощи для жителей малых населённых пунктов и отдалённых территорий. Здесь, напомню, мы планируем создавать и привести в должное состояние фельдшерские пункты, врачебные амбулатории, ввести новые мобильные медицинские комплексы и так далее».

Планируем создавать и привести в должное состояние фельдшерские пункты, врачебные амбулатории, ввести новые мобильные медицинские комплексы

По мнению Валерия Рязанского, ситуацию с недостаточным финансированием первичного звена здравоохранения невозможно исправить только силами федерального центра. «Вовлеченность всех уровней власти позволит сделать эффективными предпринимаемые меры. Это должно стать предметом заботы номер один как для региональных, так и для местных властей».

Парламентарий считает, что модели обеспечения работы первичного уровня должны быть тщательно обсуждены с участием специалистов и самих жителей. «Специфика есть в каждом регионе, но для большинства из них, на мой взгляд, применима модель земской медицины. В ее основе – профилактирование, медицинское сопровождение прикрепленного населения и, конечно, пропаганда здорового образа жизни».

Сенатор привел примеры успешной работы ряда регионов в этой сфере. Так, в Белгородской области осуществляется проект «Управление здоровьем», который вывел систему первичной медицинской помощи на новый уровень развития.

«В регионе создана новая организационная форма взаимодействия гражданина, государства и системы здравоохранения — организованы Территориальные центры семейной медицины и офисы семейного врача, определены два главных направления работы: приведение имеющихся объектов первичного звена в соответствие с современными требованиями и строительство новых», — сказал Валерий Рязанский.

Одним из ключевых моментов проекта «Управление здоровьем» стало укрепление в Белгородской области института врачей общей практики (семейной медицины), особенно в сельской местности, добавил сенатор.

Еще одним регионом, где созданы хорошие условия для реализации стратегических проектов в здравоохранении, парламентарий назвал Сахалинскую область.

По словам Валерия Рязанского, на Сахалине и Курилах уже все больницы обеспечены широкополосным интернетом и защищенными каналами связи. Также в регионе внедрили единую региональную информационную систему МИС БАРС. «Планируется, что уже к концу года данные о пациентах станут доступны всем медучреждениям на островах. И каждый житель области сможет ознакомиться со своей цифровой медицинской картой».

Кроме того, проект горячей линии «1–300» стал эффективным инструментом обратной связи с пациентами. «Операторы колл-центра принимают обращения жителей каждый день. Новая система помогает быстро реагировать на запросы пациентов. При необходимости любой сахалинец может позвонить на горячую линию, получить интересующую его информацию и решить свою проблему», — пояснил сенатор.

Валерий Рязанский также рассказал об успехах Кировской области, где функционирует единая информационная система в сфере здравоохранения. Она установлена в центральных районных больницах, амбулаториях, офисах врачей общей практики. Создана региональная интегрированная электронная медицинская карта, с помощью которой врачи, в том числе и сельские, могут получить необходимую информацию о пациенте: где он лечился, какие рекомендации ему даны, результаты лабораторных и инструментальных исследований.

Парламентарий подчеркнул, что цифровые технологии становятся трендом современного здравоохранения. «Это серьезный ресурс улучшения качества и доступности медицинской помощи для населения».

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