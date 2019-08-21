Л. Гумерова: Форумы ученых помогают найти решения для научно-технического развития страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в XII Всероссийском съезде по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики, открывшемся в Уфе.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в пленарном заседании XII Всероссийского съезда по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики, который открылся в г. Уфе.

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Выступая перед участниками мероприятия, сенатор огласила приветствие Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга «Эти ставшие традиционными встречи ученых-механиков занимают особое место в научной жизни страны. Механика всегда была в авангарде движения вперёд науки, промышленности, экономики. Сегодня в технических отраслях активно создаются наукоемкие производства со сложным современным оборудованием. В целом инновационное развитие промышленности, укрепление обороноспособности страны, ее технологического, экономического суверенитета невозможно без серьезных исследований в области механики», — подчеркивалось в приветствии Председателя СФ.

Лилия Гумерова отметила, что на съезде традиционно обобщаются наиболее важные достижения, определяются основные приоритеты дальнейшего развития теоретической и прикладной механики. Форум собрал как именитых, так и молодых ученых, у которых есть хорошая возможность заявить о себе, расширить горизонты научных изысканий. «Уверена, что участники съезда поднимут наиболее острые проблемы науки, предложат новые решения по обеспечению научно-технического развития и наращиванию технологического потенциала страны», — сказала сенатор.

В программе работы форума — Четвертая Всероссийская школа молодых ученых-механиков и сессия Общего собрания Российского Национального комитета по теоретической и прикладной механике.

Организаторами мероприятия выступают Российский национальный комитет по теоретической и прикладной механике, вузы Республики Башкортостан. Форум проходит при поддержке Российской академии наук, Министерства науки и высшего образования РФ, Российского фонда фундаментальных исследований, правительства Республики Башкортостан и Академии наук региона.

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