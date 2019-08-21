Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Спектр-РГ21.08.2019 13:41

«Спектр-РГ» продолжает наблюдать центр Галактики

Орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ», которая в настоящее время продолжает свой перелёт в окрестность точки Лагранжа L2 системы «Солнце — Земля», проводит регулярные наблюдения области центра Млечного Пути.

В центре нашей Галактики российский аппарат рассматривает яркий источник, который является суперпозицией сверхмассивной черной дыры Стрелец А* и протяженного рентгеновского излучения окрестности черной дыры размером 4×8 парсек. На фотоснимках показаны центральная область Галактики и расположенный внутри его яркий рентгеновский источник 1E1743.1-2843.

На изображении показана область центра Галактики, полученное 16 августа 2019 года



Изображение яркого рентгеновского источника 1E1743.1-2843 в центре Галактики



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«Спектр-РГ» — российский проект с германским участием по созданию космической астрофизической обсерватории, нацеленной на исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения в окрестности точки либрации L2 системы «Солнце-Земля». Запуск состоялся 13 июля 2019 года с космодрома Байконур.

Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе «Навигатор» (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

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