Т. Кусайко: Нужны стандарты содержания сахара в продуктах питания, предназначенных для детских учреждений

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала предложение Минздрава России.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области прокомментировала предложение Минздрава России ограничить продажу в офисах и на предприятиях продуктов с повышенным содержанием соли и сахара, в том числе чипcoв, крекеров, сухариков и шоколадных батончиков. Уточнялось, что такое предложение внесено в качестве рекомендации для работодателей и не станет обязательным к внедрению.

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Татьяна Кусайко напомнила, что по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения на добавленные и свободные сахара должно приходиться менее 10 процентов от суточной калорийности питания.

«При этом ВОЗ призывает снижать потребление сахара до 5 процентов от суточной калорийности рациона. Опасения медиков не беспочвенны: в последние годы фиксируется рост числа детей, страдающих избыточным весом и такими связанными с этим заболеваниями, как сахарный диабет, повышенное артериальное давление и ряд других», — сообщила сенатор.

ВОЗ призывает снижать потребление сахара до 5 процентов от суточной калорийности рациона

«К сожалению, эти нормы носят рекомендательный характер. Проблема в том, что добавленные сахара могут выступать под различными названиями, а производители не обязаны отдельно указывать их содержание. То есть, на упаковке продукта может быть указано только общее количество углеводов», — пояснила парламентарий.

Она добавила, что многие готовые завтраки, такие как хлопья, мюсли, быстрорастворимые каши содержат достаточное количество витаминов и минералов, однако вместе с этим в их состав входит избыточное количество других, совсем не полезных для здоровья компонентов.

«Эти продукты, как правило, ярко оформлены, дизайн упаковок рассчитан на привлечение внимания детской аудитории. К тому же, большинство подобных продуктов позиционируются как полезные для здоровья. Это неправильно, родители должны внимательно и ответственно относиться к тому, что и сколько ест ребёнок», — заметила законодатель.

«Что касается школьных и дошкольных образовательных учреждений, детских летних, оздоровительных и спортивных лагерей, организаций дополнительного образования, то со стороны государства возможно контролировать потребление детьми добавленного сахара», — подчеркнула Татьяна Кусайко.

Сенатор считает, что в целях снижения потребления детьми сахара, нужны стандарты по содержанию сахара в продуктах питания для детских учреждений. Она напомнила, что централизованные действия в целях сокращения потребления вредных продуктов, в том числе содержащих повышенное количество сахара, были предприняты в прошлом году. Роспотребнадзор запустил цветовую маркировку продуктов «светофор». В пилотном проекте зеленым будут отмечать полностью натуральные продукты с оптимальным содержанием соли и сахара, а также только с полезными белками, жирами, углеводами и микроэлементами. Желтая маркировка появится на продуктах, содержащих заменители. Красный предназначен для продуктов, в которых отсутствуют полезные веществ.

«Надеюсь, что к данной системе добровольной маркировки, позволяющей наиболее простым и доступным способом информировать покупателей о составе приобретаемых ими продуктов, производители отнесутся ответственно и сознательно», — заключила Татьяна Кусайко.

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