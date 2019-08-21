Source: Russia Federal Space

ЦУП. ЦУП готов к запуску корабля «Союз МС-14» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#ЦУП#Главное#Союз МС-14#Skybot F-850

21.08.2019 14:12

ЦУП готов к запуску корабля «Союз МС-14»

Центр управления полётами ЦНИИмаш завершил плановые работы по подготовке к выведению на околоземную орбиту корабля «Союз МС-14», его сближению и стыковке с Международной космической станцией. Полёт будет осуществляться по двухсуточной схеме в беспилотном режиме с целью испытания ракеты-носителя «Союз-2.1а» совместно с транспортным кораблём «Союз-МС».

В соответствии с расчётами службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП старт корабля «Союз МС-14» запланирован на 22 августа 2019 года в 06:38:33 мск. Прямая трансляция с космодрома Байконур будет доступна в разделе «Онлайн трансляция» с 06:00 мск.

Специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом станции приступят к управлению полётом корабля после его отделения от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а». Расчётное выведения на расчётную орбиту — 06:47 мск.

Сближение корабля «Союз МС-14» со станцией и его причаливание к исследовательскому модулю «Поиск» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом станции в ЦУП и российских членов экипажа станции. Стыковка запланирована на 24 августа 2019 года в 08:30 мск.

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