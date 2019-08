Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Wystawa „Ściany totalitaryzmów. Polska 1939–1945”

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje (zawierające: imię, nazwisko, nazwę redakcji, numer legitymacji prasowej, numer telefonu kontaktowego) przyjmuje Instytut Pamięci Narodowej pod adresem: do 22 sierpnia 2019 r. (czwartek) do godz. 10.00. Informacji dotyczących akredytacji oraz obsługi prasowej udziela Adam Stefan Lewandowski, tel. 797 944 009.

23 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 17.50 na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zwiedzi wystawę „Ściany totalitaryzmów. Polska 1939–1945” („Between the Walls. Poland under totalitarian regimes 1939–1945”).

Source: President of Poland in Polish