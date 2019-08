Valsts prezidenta Egila Levita uzruna airBaltic rīkotajā svinīgajā pasākumā par godu Baltijas ceļa 30. gadadienai

Augsti godātais Gausa kungs! Godātie klātesošie! Dāmas un kungi! I Augusts Latvijai, Igaunijai un Lietuvai ir brīvības un mūsu īpašās Baltijas likteņkopības mēnesis. Pirms trīsdesmit gadiem cilvēku ķēde no Tallinas caur Rīgu līdz Viļņai kopā visai pasaulei atgādināja par Baltijas brīvības alkām. Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un visur pasaulē teju katrs baltietis tolaik sirdī un domās bija Baltijas ceļā – par savu un tuvinieku brīvību, par visu triju Baltijas valstu neatkarību. Vajadzēja tikai divus gadus, lai sapnis kļūtu par īstenību. Tieši šodien mēs Latvijā svinam neatkarības atjaunošanu de facto uz valstiskās nepārtrauktības un mūsu Satversmes pamata. Kopā ar mums brīvību un neatkarību arī atguva kopīgā likteņa biedri Igaunijā un Lietuvā. II Svētku dāvanas parasti iedvesmo un mudina sapņot tālu. Paldies airBaltic par skaisto un radošo ideju trīs jaunās lidmašīnas ietērpt Latvijas, Igaunijas un Lietuvas karogu krāsās, mūsu tautu nacionālajās krāsās. Es zinu, ko katram Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsonim nozīmē sava karoga krāsas, un tās nozīmē ļoti daudz. Esmu pārliecināts, ka šīs lidmašīnas jau ir iemīļotas katrā valstī un mēs varam gaidīt daudz attēlu sociālajos tīklos ar katru no tām, publicētām ar lepnumu par savu karogu un savu valsti. AirBaltic visai pasaulei ļoti īpašā veidā atgādina par mūsu karogu krāsām. Visās lidostās, kuras sasniegs šīs lidmašīnas, to krāsojums būs iespēja stāstam par mūsu valstīm, par mūsu nācijām un mūsu tik īpašo likteņkopību. III Mūsdienās neviena valsts nav maza, jo tai pieder gaisa telpa un ir iespēja sasniegt daudzus galapunktus Eiropā un pasaulē. AirBaltic palīdz doties pasaulē un atgriezties mājās. AirBaltic ļauj pasaulei ciemoties pie mums Baltijā – Latvijā, Igaunijā un Lietuvā – un iegūt jaunus draugus. Lai airBaltic dod daudz labu iespēju mums visiem Latvijā, Igaunijā un Lietuvā izmantot atgūto brīvību un atvērtību pasaulei! Lai daudz skaistu un iedvesmojošu lidojumu mums visiem kopā!

Source: President of Latvia in Latvian