Встреча с руководителями угледобывающих регионов

Source: President of Russia – Kremlin
Во встрече, в частности, принимают участие руководители экономического блока Правительства, профильных министерств, а также Глава Республики Коми Сергей Гапликов Гапликов Сергей Анатольевичглава Республики Коми , Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев Николаев Айсен Сергеевичглава Республики Саха (Якутия) , Глава Республики Хакасия – председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов Коновалов Валентин Олеговичглава Республики Хакасия – председатель правительства Республики Хакасия , губернатор Красноярского края Александр Усс Усс Александр Викторовичгубернатор Красноярского края , врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов Осипов Александр Михайловичвременно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края , губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв Цивилёв Сергей Евгеньевичгубернатор Кемеровской области и губернатор Новосибирской области Андрей Травников Травников Андрей Александровичгубернатор Новосибирской области .
Встреча проходит в преддверии Дня шахтёра, который отмечается в России в последнее воскресенье августа.
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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!
Дополнительно
Мы с вами встречаемся в преддверии праздника – Дня шахтёра. Поэтому я, прежде всего, хочу поздравить вас и не только, а может быть, прежде всего, всех тех, кто работает в отрасли, ветеранов угледобычи, членов их семей с приближающимся праздником и пожелать всего самого доброго – всех, хочу повторить, чья жизнь связана с угледобычей, с одной из ключевых, с одной из базовых отраслей экономики страны.
Нелёгкий, нередко сопряжённый с риском горняцкий труд пользуется заслуженным уважением в нашей стране, а сильный шахтёрский характер передаётся из поколения в поколение, он закалялся из поколения в поколение. Мы знаем, как проявили себя шахтёры в самые трудные времена нашей страны, в годы испытаний, в том числе в годы Великой Отечественной войны, когда в шахтах наравне с мужчинами работали и женщины.
Наших славных горняков всегда отличало мужество, прямота, упорство, работа с полной отдачей. Прочность этих традиций подтверждают многочисленные шахтёрские династии, которыми все мы гордимся.
Угольная промышленность вот уже почти три столетия вносит огромный вклад в развитие нашей страны и сегодня демонстрирует хорошие показатели угледобычи, уверенный экспортный потенциал, большие перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Мы сегодня ещё об этом поговорим.
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Масштабные планы связаны и с развитием логистики, транспортной инфраструктуры для угольной отрасли, включая расширение пропускной способности БАМа, Транссиба, мощностей морских портов и на Востоке, и на Западе России. Мы с вами об этом говорили год назад, в Кузбассе встречались. Знаю, что есть и вопросы по исполнению тех договорённостей, которые были достигнуты. Мы с некоторыми обсуждали это в рабочем режиме.
Сегодня посмотрим на то, что делается, на то, что нужно делать, на то, что и как нужно скорректировать, имея в виду ситуацию на мировых рынках, на нашем рынке.
На встрече здесь представлены руководители субъектов Федерации, где угольная отрасль – одна их ключевых в экономике. Зачастую ей принадлежит системообразующая роль, и от её развития напрямую зависят уровень благосостояния и качество жизни людей, проживающих в регионах.
Для вас и ваших команд крайне важно поддерживать постоянные рабочие контакты, содержательный диалог с акционерами и управленцами угледобывающих и перерабатывающих предприятий.
Там, где такое сотрудничество налажено и в интересах людей работа осуществляется, более эффективно решаются насущные проблемы, прежде всего это обеспечение безопасных и достойных условий труда шахтёров.
Подчеркну: рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надёжных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом.
И конечно, необходимо уделять особое внимание вопросам экологии. Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе – это опасно, а значит, недопустимо. Так же, как и забывать о том, как и чем живут люди, есть ли в регионах работа для членов семей, как обстоит дело с дошкольными учреждениями, с учреждениями здравоохранения, образования, с благоустройством шахтёрских городов и посёлков.
Всё это важнейшие, крайне значимые вопросы, напрямую затрагивающие десятки – мы с вами знаем – сотни даже тысяч людей, особенно с учётом членов семей это уже под миллион уходит.
Все эти темы, вопросы мы сегодня и обсудим. Уверен, российские горняки, опираясь на опыт предшественников, используя весь арсенал передовых технологических решений, достигнут новых результатов.
Ещё раз хочу поздравить всех вас, всех горняков, членов их семей, ветеранов с приближающимся праздником – с Днём шахтёра.
Давайте перейдём к обсуждению рабочих вопросов.
Продолжение следует.