Встреча с руководителями угледобывающих регионов

Source: President of Russia – Kremlin

Во встрече, в частности, принимают участие руководители экономического блока Правительства, профильных министерств, а также Глава Республики Коми Сергей Гапликов Гапликов Сергей Анатольевичглава Республики Коми , Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев Николаев Айсен Сергеевичглава Республики Саха (Якутия) , Глава Республики Хакасия – председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов Коновалов Валентин Олеговичглава Республики Хакасия – председатель правительства Республики Хакасия , губернатор Красноярского края Александр Усс Усс Александр Викторовичгубернатор Красноярского края , врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов Осипов Александр Михайловичвременно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края , губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв Цивилёв Сергей Евгеньевичгубернатор Кемеровской области и губернатор Новосибирской области Андрей Травников Травников Андрей Александровичгубернатор Новосибирской области .

Встреча проходит в преддверии Дня шахтёра, который отмечается в России в последнее воскресенье августа.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Дополнительно

Мы с вами встречаемся в преддверии праздника – Дня шахтёра. Поэтому я, прежде всего, хочу поздравить вас и не только, а может быть, прежде всего, всех тех, кто работает в отрасли, ветеранов угледобычи, членов их семей с приближающимся праздником и пожелать всего самого доброго – всех, хочу повторить, чья жизнь связана с угледобычей, с одной из ключевых, с одной из базовых отраслей экономики страны.

Нелёгкий, нередко сопря­жённый с риском горняцкий труд пользуется заслуженным уважением в нашей стране, а сильный шах­тёрский характер передаётся из поколения в поколение, он закалялся из поколения в поколение. Мы знаем, как проявили себя шахтёры в самые трудные времена нашей страны, в годы испытаний, в том числе в годы Великой Отечественной войны, когда в шах­тах наравне с мужчинами работали и женщины.

Наших славных горня­ков всегда отличало му­жество, прямота, упорство, работа с полной отдачей. Прочность этих традиций подтверждают многочислен­ные шахтёрские династии, которыми все мы гордимся.

Угольная промышлен­ность вот уже почти три столетия вносит огромный вклад в развитие нашей страны и сегодня демон­стрирует хорошие показа­тели угледобычи, уверен­ный экспортный потен­циал, большие перспективы роста на новых место­рождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Мы сегодня ещё об этом поговорим.

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Масштабные планы связаны и с развитием логистики, транспортной инфраструктуры для уголь­ной отрасли, включая расширение пропускной способности БАМа, Транссиба, мощностей мор­ских портов и на Востоке, и на Западе России. Мы с вами об этом говорили год назад, в Кузбассе встречались. Знаю, что есть и вопросы по исполнению тех договорённостей, которые были достигнуты. Мы с некоторыми обсуждали это в рабочем режиме.

Сегодня посмотрим на то, что делается, на то, что нужно делать, на то, что и как нужно скорректировать, имея в виду ситуацию на мировых рынках, на нашем рынке.

На встрече здесь представлены руководители субъектов Федерации, где угольная отрасль – одна их ключе­вых в экономике. Зачастую ей принадлежит системообразующая роль, и от её развития напрямую зави­сят уровень благосостояния и качество жизни людей, проживающих в регионах.

Для вас и ваших команд крайне важно поддержи­вать постоянные рабочие контакты, содержательный диалог с акционерами и управленцами угледобывающих и перерабатывающих предприятий.

Там, где такое сотрудни­чество налажено и в интересах людей работа осуществляется, более эффективно решаются насущные проблемы, прежде всего это обеспечение безопасных и достойных условий труда шахтёров.

Подчеркну: рост угледо­бычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надёжных систем безопасности, с реали­зацией программ в сфере социальной поддержки ра­ботников предприятий и жителей регионов в целом.

И конечно, необходимо уде­лять особое внимание вопросам экологии. Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб при­роде – это опасно, а значит, недопустимо. Так же, как и забывать о том, как и чем живут люди, есть ли в регионах работа для членов семей, как обстоит дело с дошкольными учреждениями, с учрежде­ниями здравоохранения, образования, с благоустройством шахтёрских городов и посёлков.

Всё это важнейшие, крайне значимые вопросы, напрямую затрагивающие десятки – мы с вами знаем – сотни даже тысяч лю­дей, особенно с учётом членов семей это уже под миллион уходит.

Все эти темы, вопросы мы сегодня и обсудим. Уверен, российские гор­няки, опираясь на опыт предшественников, исполь­зуя весь арсенал передовых технологических решений, достигнут новых результатов.

Ещё раз хочу поздравить всех вас, всех горняков, членов их семей, ветеранов с приближающимся праздником – с Днём шахтёра.

Давайте перейдём к обсуждению рабочих вопросов.

Продолжение следует.

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