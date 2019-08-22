В Москве по требованию прокуратуры в учреждении устранены нарушения законодательства о противодействии коррупции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Чертановская межрайонная прокуратура г. Москвы провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в ГБУ г. Москвы «Жилищник района Бирюлево Западное».

В ходе проверки установлено, что один из работников ГБУ являлся сотрудником управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям.

По постановлению суда мужчина был отстранен от должности и в этот период трудоустроился в ГБУ на должность начальника ремонтно-эксплуатационной базы, не сообщив работодателю о том, что является федеральным государственным служащим, не представив трудовую книжку.

Кроме того, на основании приговора Домодедовского районного суда Московской области с мужчиной расторгнут служебный контракт, он освобожден и уволен с должности федеральной государственной службы. Однако после увольнения с ранее занимаемой должности мужчина также скрыл информацию о своем предыдущем месте службы и о причинах увольнения.

После вмешательства Чертановской межрайонной прокуратуры мужчина уволен из учреждения на основании п. 11 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации (нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы).

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