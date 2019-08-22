Source: Russia – Council of the Federation

Проведенный в Улан-Удэ в рамках автомарша торжественный митинг был посвящен предстоящему к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия Вячеслав Наговицын НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия рассказал об автопробеге по бурятскому участку маршрута второго этапа Всероссийского патриотического автомарша «Юнармия – От Победы к Победам. Сибирь — Восток 2019».

Сенатор высоко оценил работу организаторов и заявил, что юнармейцы, которые в ходе автопробега знакомятся с вкладом народов России в Победу в Великой Отечественной войне, станут настоящими патриотами.

Автопробег по бурятскому участку маршрута второго этапа Всероссийского патриотического автомарша «Юнармия – От Победы к Победам. Сибирь — Восток 2019»

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Автопробег по бурятскому участку маршрута второго этапа Всероссийского патриотического автомарша «Юнармия – От Победы к Победам. Сибирь — Восток 2019»

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Автопробег по бурятскому участку маршрута второго этапа Всероссийского патриотического автомарша «Юнармия – От Победы к Победам. Сибирь — Восток 2019»

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Автопробег по бурятскому участку маршрута второго этапа Всероссийского патриотического автомарша «Юнармия – От Победы к Победам. Сибирь — Восток 2019»

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Автопробег по бурятскому участку маршрута второго этапа Всероссийского патриотического автомарша «Юнармия – От Победы к Победам. Сибирь — Восток 2019»

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Автопробег по бурятскому участку маршрута второго этапа Всероссийского патриотического автомарша «Юнармия – От Победы к Победам. Сибирь — Восток 2019»

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Автопробег по бурятскому участку маршрута второго этапа Всероссийского патриотического автомарша «Юнармия – От Победы к Победам. Сибирь — Восток 2019»

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В Улан-Удэ у Мемориала Победы гости из Красноярского края, юнармейцы из Бурятии, а также члены организации «Боевое братство», кадеты, общественники, представители министерства образования Бурятии почтили память победителей, провели торжественный митинг. Они развернули знамя Победы площадью 200 квадратных метров и Георгиевскую ленту. Акция посвящена предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Автомаршу торжественно передали флаг Бурятии. Символ Республики будет поднят на острове Шикотан, где 1 сентября 1945 года завершилась десантная операция Второго Дальневосточного фронта.

В столице республики ребята познакомились с историей Бурятии, с трудовым и ратным подвигом жителей республики во время войны. На фронт ушли более 120 тысяч человек, или каждый пятый житель региона. Почти треть из них не вернулись с полей сражений, напомнили участники акции.

Как отметил Вячеслав Наговицын, важно, что люди старшего поколения, ветераны передают юношеству свой опыт, воспоминания, свое чувство любви к Родине. «Через историю юнармейцы знакомятся с Россией, с сибирскими и дальневосточными регионами, их вкладом в Победу. Это часть идеологии организации Юнармия, которая нацелена на развитие патриотизма, гражданственности, формирование здорового образа жизни», — сказал он.

Вячеслав Наговицын отметил, что Совет Федерации уделяет большое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи и поддерживает всероссийское движение Юнармия. «Особенно приятно отметить, что Бурятия по числу юнармейцев и уровню военно-патриотического воспитания молодежи в целом была лучшей в Сибири, а сейчас — в ДФО».

Юнармейцы продолжили путь до Забайкалья и дальше — к дальневосточным регионам, чтобы финишировать во Всероссийском детском центре «Океан».

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