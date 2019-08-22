В Хакасии по инициативе прокурора возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Таштыпского района Республики Хакасия провела проверку соблюдения законодательства в сфере лесопользования на территории Таштыпского района.

Установлено, что на территории Матурского участкового лесничества Таштыпского лесничества с ноября 2018 года по февраль 2019 года произведена незаконная рубка деревьев породы кедр неустановленным лицом.

Ущерб от незаконной рубки составил свыше 100 млн. рублей.

Прокурором Таштыпского района материалы направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По результатам их рассмотрения следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI