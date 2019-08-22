В Ямало-Ненецком автономном округе организация привлечена к ответственности за совершение коррупционного правонарушения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Губкинский Ямал-Ненецкого автономного округа провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших государственных служащих.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной службы, в течение двух лет после его увольнения со службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора по последнему месту его службы.

Организацией заключен трудовой договор с бывшим работником департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, однако уведомление о приеме его на работу в адрес указанного работодателя в установленный законом срок направлено не было.

Прокурором города в отношении организации и директора филиала организации возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Постановлением мирового судьи организация подвергнута наказанию в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Административный материал в отношении должностного лица находится на рассмотрении в суде.

Нарушение закона устранено путем направления соответствующего уведомления по предыдущему месту работы государственного служащего.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI