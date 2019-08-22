Г. Карелова: Нужны совместные с регионами законодательные инициативы для развития первичного звена медицинской помощи

Source: Russia – Council of the Federation

Вопросы кадрового обеспечения и разработка региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения будут обсуждаться на заседании Совета по региональному здравоохранению при СФ, сообщила сенатор.

Вопросы кадрового обеспечения и разработки региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения будут обсуждаться на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации. Мероприятие состоится в рамках осенней сессии парламента, сообщила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Она напомнила, что на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству разработать принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения, а также до 1 июля следующего года разработать региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения в субъектах Федерации.

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«Наш Совет придает исключительное значение этой теме. Мы видим свою задачу в том, чтобы не только помочь регионам ускорить разработку программ, но также уже в ходе их подготовки выработать совместные законодательные инициативы, принятие которых будет способствовать системному развитию первичного звена медицинской помощи», — сказала вице-спикер СФ.

Кадровое обеспечение отрасли – в зоне постоянного внимания членов Совета по региональному здравоохранению

Галина Карелова указала, что кадровое обеспечение отрасли – в зоне постоянного внимания членов Совета по региональному здравоохранению.

«По мнению представителей медицинской общественности регионов, многие сегодняшние проблемы, такие как дефицит кадров, увеличение нагрузки на врачей в первичном звене в ряде регионов и как следствие снижение качества и доступности медицинской помощи, связаны с использованием при оптимизации здравоохранения существующих схем и инструментов в сфере оплаты труда. На Совете будут предложены, в частности, варианты изменений действующей структуры оплаты труда врачей, которая, как отмечают эксперты, достаточно сложна и не выполняет стимулирующей роли», — сказала Галина Карелова.

Сенатор отметила, что на национальный проект «Здравоохранение» выделяется 1 триллион 367 миллиардов рублей. Из них по двум программам на первичное звено здравоохранения предусмотрено 237,5 миллиарда рублей. Вице-спикер СФ напомнила слова Президента о том, что нужно создать систему, которая мотивирует медицинский персонал повышать качество своей работы, чётко соблюдать и выдерживать высокие требования к ней. «Две самые главные профессии, в зону ответственности которых входит физическое и интеллектуальное здоровье нации,- это профессии врача и педагога. Нужны новые решения, направленные на закрепление высокого статуса этих профессий как в сознании, так и в материальном выражении», — заключила Галина Карелова.

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