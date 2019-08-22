Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#РКЦ Прогресс22.08.2019 17:42

Дмитрий Рогозин провел совещание в РКЦ «Прогресс»

В рамках визита в РКЦ «Прогресс» генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел совещание о ходе работ по производству космических аппаратов и подготовке к изготовлению ракеты-носителя (РН) «Союз-5». Он осмотрел цехи, в которых проводится сборка и испытания космических аппаратов, и производственные площадки, где развернуты работы по подготовке к производству перспективной РН «Союз-5».

Генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов доложил о ходе работ по созданию РН «Союз-5» и разработке других перспективных средств выведения.

Дмитрий Рогозин: РКЦ «Прогресс» обладает высоким производственным заделом для создания перспективной ракетно-космической техники. Сегодняшний пуск в очередной раз доказал надежность самарской ракеты «Союз-2». Будущее ракетно-космической отрасли мы связываем с новым носителем «Союз-5», производство которого развернуто в Самаре, в РКЦ «Прогресс».

Сегодня со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур в 06:38:32 мск по направлению к Международной космической станции успешно стартовала самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14». На борту корабля научное оборудование, медицинские средства, посылки для экипажа, а также антропоморфный робот Skybot F-850. РН «Союз-2» этапа 1а приходит на смену ракете-носителю «Союз-ФГ», которая с 2002 года доставляла на орбиту международные экипажи.

Ракета-носитель «Союз-5» — перспективная российская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса, которая будет способна выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Ракета разрабатывается РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, а ее производство готовится в РКЦ «Прогресс».

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