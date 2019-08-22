Елена Медведева приняла участие в совещании по разработке программы социально-экономического развития Республики Марий Эл

Source: Russia Ministry of Energy

Йошкар-Ола, 20 августа. – Под руководством Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимира Якушева прошло совещание по разработке индивидуальной программы ускоренного социально-экономического развития Республики Марий Эл с участием представителей федеральных органов исполнительной власти. От Минэнерго России в стратегической сессии по направлению «Экономика» участвовала заместитель директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Елена Медведева.

На совещании обсуждались вопросы, в решении которых Республике Марий Эл нужна федеральная поддержка: повышения инвестиционной привлекательности региона, увеличения производительности труда и количества рабочих мест, решения социальных задач, развития сети автомобильных дорог и реализации нацпроектов. Особое внимание на стратегической сессии было уделено вопросам энергоснабжения инвестиционных проектов инвестиционных проектов и газификации муниципальных районом республики.

В рамках данной программы ускоренного социально-экономического развития Республики Марий Эл в период 2019 по 2024 год намечено реализовать более 50 региональных проектов, на сумму более 54 млрд. руб.

Совещание проведено во исполнение Поручения Правительства Российской Федерации, в котором выделены регионы, показавшие слабую динамику социально-экономического развития в соответствии с показателями, определенными Минэкономразвития России.

За каждым из таких субъектов Российской Федерации закреплен куратор из числа руководителей федеральных Министерств, который совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разрабатывает соответствующие индивидуальные программы развития каждого закрепленного за ним субъекта Российской Федерации, направленные на ускорение социально-экономического развития региона.

MIL OSI