По постановлениям прокуроров более 4 тысяч лиц привлечены к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В первом полугодии 2019 г. по постановлениям прокуроров за совершение коррупционных правонарушений к административной ответственности привлечены более 4 тыс. физических, должностных и юридических лиц. Сумма наложенных за административные правонарушения коррупционной направленности штрафов превысила 580 млн рублей.

Подавляющее большинство – это административные правонарушения, связанные с незаконным трудоустройством бывших государственных или муниципальных служащих в коммерческие и иные организации после их увольнения со службы (статья 19.29 КоАП РФ). Прокурорами возбуждено более 3 тыс. таких дел. По результатам их рассмотрения к ответственности привлечено 2,8 тыс. лиц, наложены штрафы на сумму более 100 млн рублей.

Достаточно часто прокурорами выявляются правонарушения, предусмотренные статьей 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). В первом полугодии 2019 г. прокурорами возбуждено 220 таких дел. По ним к административной ответственности привлечено 187 юридических лиц, назначены штрафы на сумму 458 млн рублей.

Например, органы прокуратуры Рязанской области установили, что директор строительной компании организовывал туристические поездки для главного архитектора города Рязани в Таиланд, Малайзию и Турцию за покровительство в интересах представляемой им коммерческой организации. По возбужденным прокурором производствам юридическое лицо оштрафовано на 2 млн рублей.

В целях повышения эффективности взыскания штрафов прокуроры инициируют аресты имущества фигурантов административных производств почти в каждом случае направления материалов в суд по данной статье.

Кроме того, закон не допускает участия в государственных и муниципальных закупках юридических лиц, наказанных по статье 19.28 КоАП РФ в течение двух последних лет.

В целях реализации данной нормы закона Генеральной прокуратурой Российской Федерации сформирован и ведется реестр таких юридических лиц, который находится в открытом доступе на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

За первое полугодие 2019 г. в реестр включены сведения о более чем 100 юридических лицах, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ. Всего к настоящему времени реестр содержит данные о более 1100 юридических лицах.

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