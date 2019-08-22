Российско-мозамбикские переговоры

Source: President of Russia – Kremlin

Обсуждаются вопросы дальнейшего развития российско-мозамбикского сотрудничества в различных сферах, а также актуальная международная и региональная проблематика.

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Начало беседы с Президентом Республики Мозамбик Филипе Ньюси

В.Путин: Уважаемый господин Президент! Уважаемые друзья! Мы очень рады вас приветствовать в Москве.

Мозамбик – наш естественный давний партнёр. В следующем году мы будем отмечать 45‑летие установления дипломатических отношений. Мы с Вами хорошо знаем, что Советский Союз в своё время сыграл значительную роль в становлении государственности Мозамбика.

Вы знаете, что осенью этого года мы проводим первый форум Россия – Африка. Знаю, что у Вас в это время как раз, в эти дни будут проходить выборы. Желаю Вам удачи на этих выборах. Но надеемся, что Мозамбик будет представлен на этом форуме на достойном, хорошем уровне.

В торгово-экономическом плане у нас ситуация пока достаточно скромная, но очень хорошие перспективы, и хороший темп набран за последнее время.

Есть и вопросы, связанные с ситуацией в регионе, с решением ряда острых проблем, над которыми работают в различных регионах мира сегодня.

Мы готовы к развитию отношений между нашими странами по всем направлениям. Уверен, что Ваш визит, уважаемый господин Президент, будет хорошим толчком для развития наших межгосударственных связей.

Добро пожаловать, рады Вас видеть!

Ф.Ньюси (как переведено): Большое спасибо.

Прежде всего я должен поблагодарить Вас за тёплый, радушный приём, который нам здесь оказан. И хотелось бы, конечно, воспользоваться случаем и поздравить Вашу сторону в связи с тем, что Ваша страна отмечает сегодня 350‑ю годовщину национального флага.

Хотел бы также поблагодарить Вас за ту материальную и моральную помощь, которую Вы оказываете нам в последние дни в связи с теми двумя разрушительными циклонами, которые пронеслись над нашей страной. Мы хотели бы в Вашем лице поблагодарить за это весь российский народ.

Я хотел бы поблагодарить Вас за Ваши первые приветственные слова. Мы здесь, конечно, для того, чтобы работать, и хотелось бы к этому приступить.

MIL OSI