Сегодня в «Эфире» о психологических особенностях участников уголовного процесса, соблюдении закона при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, суде над продавцами поддельного алкоголя

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В рубрике «В процессе» пойдет речь о суде над участниками преступного сообщества, продававшими жителям Ульяновской области и соседних регионов крупные партии алкогольного фальсификата под видом известных торговых марок, уклонявшимися от сборов в федеральный бюджет и дававшими взятки сотрудникам правоохранительных органов.

О том, в каких случаях подозреваемый в преступлении может быть заключен под стражу, какими правами и обязанностями он при этом наделяется, как может реализовать свои законные требования, а также роли органов прокуратуры в сфере соблюдения законности при избрании меры пресечения и содержании под стражей, станет ясно в рубрике «Криминальный тренд».

О результатах психологических исследований и психологических особенностях судей, прокуроров, присяжных, потерпевших, подсудимых и других участников уголовного процесса расскажем в рубрике «Логика закона».

Программа «Эфир» на четверг 22 августа 2019 года:

· Логика закона. Психология участников уголовного процесса.

· Криминальный тренд. Невысшая мера: прокурорский надзор за исполнением законов об избрании меры пресечения и содержания лиц под стражей.

· Генеральная линия. Коллегия Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Об итогах работы органов прокуратуры в первом полугодии 2019 года».

· Дело жизни. Повышение квалификации и профессиональная переквалификация прокурорских работников.

· В процессе. Приговор бутлегерам. В Ульяновске осуждены организаторы подпольного производства спиртного.

· Логика закона. Аварийное жильё: когда же всех расселят?

· Ни дать ни взять. Открытый интерактивный форум Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Вместе против коррупции!»

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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