Сенаторы приняли участие в работе ежегодной августовской педагогической конференции в Забайкальском крае

Source: Russia – Council of the Federation

Участники обсудили задачи, механизмы и направления изменений системы образования Забайкальского края в 2019–2020 учебном году.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края и член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа власти региона Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края приняли участие в ежегодной краевой августовской конференции работников образования.

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Тема мероприятия — «Достижение стратегических целей национального проекта «Образование»: задачи, механизмы и направления изменений системы образования Забайкальского края в 2019–2020 учебном году».

Баир Жамсуев в своем выступлении на пленарном совещании подчеркнул, что конференция призвана актуализировать тенденции развития и достижения региональной системы образования. «На этом мероприятии собрались те, кто решает сложные задачи по реализации национального проекта на территории Забайкальского края, определяет приоритеты исходя из специфики региона».

Баир Жамсуев

Сенатор также поблагодарил педагогов края за активную общественную работу по развитию всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Со своей стороны Сергей Михайлов отметил, что для достижения стратегических целей нацпроекта «Образование» сейчас важно сконцентрировать все усилия. «В ближайшие годы нам предстоит выполнить достаточно сложные задачи по повышению доступности и качества образования не только в городах, но и в селах».

Предстоит выполнить достаточно сложные задачи по повышению доступности и качества образования не только в городах, но и в селах

Парламентарий сообщил, что в соответствии с федеральным проектом «Современная школа», входящим в состав нацпроекта, планируется создать 16 тыс. новых мест в общеобразовательных учреждениях, в первую очередь, в сельской местности.

«Для поддержки педагогов, желающих работать в сельских населенных пунктах, разработана программа «Земский учитель», реализацию которой планируется начать уже с 2020 года». По словам сенатора, программа будет предусматривать единовременную компенсационную выплату педагогическим работникам, приехавшим на работу в села, поселки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено вопросам обеспечения доступности и качества образования, создания современной инфраструктуры, цифровой образовательной среды, новых возможностей для дополнительного образования детей.

В конференции приняла участие заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина.

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