Source: Russia Federal Space

#ЦУП#Роскосмос#Главное#Союз МС-1422.08.2019 06:48

«Союз МС-14» выведен на орбиту

Со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур 22 августа 2019 года в 06:38:32 мск успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14».

После отделения корабля от третьей ступени носителя специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами приступили к управлению его полётом.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела корабль на орбиту с параметрами:

минимальная высота над поверхностью Земли – 200 км;

максимальная высота над поверхностью Земли – 243 км;

период обращения – 88,64 мин.;

наклонение орбиты – 51,67 град.

Сближение корабля «Союз МС-14» со станцией и причаливание к исследовательскому модулю «Поиск» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП и космонавтов Роскосмоса Алексея Овчинина и Александра Скворцова. Программой полёта предусмотрена двухсуточная схема сближения транспортного корабля с Международной космической станцией. Его стыковка запланирована на 24 августа 2019 года в 08:30 мск.

Корабль доставит на МКС оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания, посылки для экипажа, а также антропоморфного робота Skybot F-850. Российским космонавтам предстоит тестировать системы робота в условиях космического полёта. Основным назначением робота является его использование при проведении особо опасных для человека операций на борту космических аппаратов, а также в открытом космосе.

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