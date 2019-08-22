Флаг Чемпионата мира по скалолазанию передан России

Source: Russia Ministry of Sport

21 августа в японском Хатиодзи завершился Чемпионат мира по скалолазанию. Частью церемонии закрытия мероприятия стала торжественная передача флага соревнований российской стороне. В 2021 году турнир примет Москва.

Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков получил флаг из рук президента Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) Марко Сколяриса и президента Ассоциации альпинизма и скалолазания Японии Масами Мураока.

Россия впервые проведёт Чемпионат мира по скалолазанию. Выборы столицы ЧМ-2021 состоялись 16 марта 2019 года на Пленарной ассамблее IFSC в Токио.

«Торжественный момент передачи флага ещё на один шаг приблизил нас к первому для России Чемпионату мира по скалолазанию, – отметил президент ФСР Дмитрий Бычков. – Мы приложим все усилия, чтобы турнир был организован на самом высоком уровне, как и все международные соревнования, которые нам прежде доверяли. Уже сейчас мы ведём активную работу, изучаем опыт наших предшественников. Интересен в этом плане был и Чемпионат мира в Японии. Уверены, что российский турнир займёт достойное место в истории мирового скалолазания».

На Чемпионате мира в Хатиодзи единственную медаль для сборной России завоевал Станислав Кокорин, который стал бронзовым призёром в соревнованиях на скорость.

В многоборье – олимпийской дисциплине скалолазания – россияне не вышли в финалы и не смогли побороться за олимпийские лицензии.

Скалолазание дебютирует в программе Игр XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония). Помимо Чемпионата мира, олимпийские путёвки будут разыграны на олимпийском квалификационном турнире и чемпионатах континента. Обладатель ещё одной квоты определится по итогам решения IFSC.

Фото: Eddie Fowke

С использованием информации пресс-службы Федерации скалолазания России

Пресс-служба Минспорта России

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