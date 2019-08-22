Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#WorldSkills22.08.2019 14:00

Чемпионат WorldSkills KAZAN 2019

22 августа 2019 года в России состоится открытие 45 мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. В г. Казани пройдут соревнования по 56 основным компетенциям, 25 компетенциям FutureSkills, 12 компетенциям WorldSkills Juniors.

Свыше 1600 лучших из лучших молодых профессионалов более чем из 60 стран мира будут бороться за медали и звания лучшего в мире в своей компетенции. Оценивать участников будут 1500 международных экспертов. В качестве посетителей ожидается около 250 000 человек. Данное мероприятие является крупнейшим и самым узнаваемым в мире в области развития навыков.

Госкорпорация «Роскосмос» выступает на Чемпионате в качестве серебряного партнера, а также в качестве генерального партнера компетенции «Инженерия космических систем» FutureSkills. Инженеры космических систем будут соревноваться в разработке космического аппарата, способного выполнять задачи дистанционного зондирования Земли. Участники создадут 3D-модель, изготовят и соберут корпус космического аппарата, разработают часть электрооборудования, соберут функциональную модель аппарата, выполнят моделирование полёта, инженерные расчёты, а также проведут автономные и функциональные испытания.

Также гостям и участникам Чемпионата в рамках работы тематического экспозиционного стенда Госкорпорации «Роскосмос» будут представлены сервисы на основе результатов космической деятельности. Сервисы будут продемонстрированы специалистами дочерних компаний «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — компаниями «Космические Коммуникации» и «Национальная сеть высокоточного позиционирования».

На стенде будут продемонстрированы современные подходы к реализации услуг с использованием космической информации со спутников различного назначения, формируемые на основе принципов цифровизации, мобильности и уберизации. Почетные гости и участники Чемпионата смогут ознакомиться с перспективными и уже внедряемыми продуктами и комплексными решениями для государственных и коммерческих потребителей в различных отраслях, в том числе, в управлении «умным городом», транспортом, управлении территориями и сельским хозяйством.

Посетители стенда «Роскосмоса» также смогут узнать о возможностях Национальной сети высокоточного позиционирования — проект по интеграции действующих на территории России корректирующих геодезических станций в единую сеть с оптимизированной топологией, единым планом развития и соответствующей нормативно-правовой базой, и различными сервисами корректирующей информации.

Работа стенда продлится до 27 августа.

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