23. augustā Rīgas pils Svētā gara tornī plīvos trīs Baltijas valstu karogi

Atzīmējot Baltijas ceļa 30. gadadienu, piektdien, 23. augustā, plkst. 8.30 Rīgas pils Svētā gara tornī tiks pacelti trīs Baltijas valstu – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas – karogi, tādējādi simbolizējot kaimiņtautu vienotību un likteņkopību. Pasākumā piedalīsies Valsts prezidents Egils Levits, Latvijas Tautas frontes līderis Dainis Īvāns, akcijas “Baltijas ceļš” organizatore Sandra Kalniete, Lietuvas vēstniecības vadītāja vietnieks Tomas Grabausks (Tomas Grabauskas) un Igaunijas vēstniecības vadītāja vietniece Karmena Lausa (Karmen Laus). Tāpat norisē piedalīsies trīs bērni no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, simboliski pārstāvot Baltijas jauno paaudzi, kuras uzdevums ir nest tālāk mūsu tautas likteņstāstus un ar savu rīcību paust demokrātisku, neatkarīgu valstgribu. Karogu pacelšanas laikā muzikālo pavadījumu nodrošinās Nacionālo bruņoto spēku orķestra klasiskais kvintets. Vēršam uzmanību, ka 23. augustā, kamēr Rīgas pils Svētā gara tornī plīvos trīs Baltijas valstu karogi, Valsts prezidenta standarts atradīsies mastā Rīgas pils laukumā. Par mediju dalību pasākumā: Vietas ierobežojuma dēļ lūgums ieinteresētajiem mediju pārstāvjiem līdz 22. augusta plkst. 16.00 sazināties ar Valsts prezidenta kancelejas Mediju centru, nosūtot e-pastā prese@president.lv šādu informāciju: vārds, uzvārds, personas kods, pārstāvētais medijs. Apmeklējot pasākumu, līdzi nepieciešams ņemt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti, kā arī mediju karti (pastāvīgi akreditētiem medijiem). Informējam, ka dati tiks apstrādāti tikai konkrētā pasākuma vajadzībām, un to uzglabāšanas laiks – līdz pasākuma beigām.

